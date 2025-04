'Feio assim virando pegador': Fábio Lago brinca com papel de galã em novela

Em "Volta por Cima" (Globo), novela das sete que termina no próximo dia 26, Fábio Lago, 55, dá vida ao carismático Sebastian, que caiu nas graças do público. Em entrevista a Splash, o ator fala sobre o sucesso do personagem, sua parceria com Drica Moraes, 55, e como lida com o desafio de equilibrar leveza e emoção em uma figura tão querida.

Cenas rápidas, mas intensas

Dar vida a Sebastian em "Volta por Cima" tem sido um desafio "gostoso" para Fábio Lago. O personagem —mordomo da família Góis de Macedo que se revelou herdeiro de uma fortuna do patriarca— mescla a leveza do humor com a profundidade de temas comoventes, exigindo do ator muito "jogo de cintura".