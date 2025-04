Cantor brasileiro desabafa após fazer show para quase ninguém nos EUA

Rafa Campelo cantou para quase ninguém nos Estados Unidos Imagem: Divulgação

Horas depois, o artista agradeceu as mensagens de carinho do público brasileiro e declarou que a chance de cantar nos EUA valeu a pena. "Tem muita gente me mandando mensagem de apoio, mensagem de carinho, fico muito agradecido, mas são coisas da vida. Quem quer alcançar algo tem que viver o propósito, e tá tudo bem".

Ele ainda ressaltou que não deixou de fazer o que ama em virtude de um obstáculo. "Óbvio que os grandes nomes ficaram para antes, então me apresentei quase amanhecendo. Não tinha um público, e tá tudo bem, mas eu me apresentei. Eu fiz o meu trabalho."

Rafa Campelo cantou para quase ninguém nos Estados Unidos Imagem: Divulgação

Rafael Campelo encerrou seu desabafo dizendo que ainda fará muito sucesso no Brasil. Para ele, a experiência vivida nos Estados Unidos é apenas mais um passo em busca do reconhecimento profissional.