BBB 25: Renata desiste da Prova do Finalista após 12 horas

Na manhã de hoje, após 12 horas de resistência, Renata desistiu da Prova do Finalista do BBB 25 (Globo). Com isso, Guilherme tornou-se o primeiro participante na grande final.

O que aconteceu

Renata e Guilherme eram os últimos participantes na Prova do Finalista. A bailarina deixou a disputa após 12 horas.