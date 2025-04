Na Prova do Finalista, brothers comemoram: 'Um nordestino vai para a final'

Durante a Prova do Finalista do BBB 25 (Globo), Guilherme e Renata celebraram que a final do reality show contará com pelo menos um nordestino. Ele é de Pernambuco e ela do Ceará.

O que aconteceu

Com mais de 10 horas de duração, apenas Guilherme e Renata seguiam na disputa da Prova de Resistência. João Pedro e Vitória já haviam desistido da dinâmica — e, com isso, estão no último Paredão.