Diego levou 60 camisas de cetim para o BBB 25: 'Algumas nem usei'

No Bate-Papo BBB (Globoplay), com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Diego Hypolito contou que levou cerca de 60 camisas de cetim para o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após sua eliminação do BBB, Diego trocou de roupa para participar do Bate-Papo. Ceci comentou sobre a rapidez com que o ginasta se vestiu: "Nunca antes na história desse programa um participante trocou de roupa tão rápido."