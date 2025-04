Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 18 a 26/4

Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá. Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Chico comemora o reencontro de Cacá com o filho. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle. Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.

Sábado, 19 de abril

Madalena não aceita o pedido de Osmar. Roxelle teme não conseguir ajuda. Jão pede para conversar com Cacá. Doralice se preocupa com a conversa que Osmar quer ter com Madalena. Alberto dorme no quarto de Doralice no hospital. Tati sofre pela falta de Jin. Chega o dia do casamento de Jão e Madalena. Gigi e Sebastian contam para Rodolfo e Belisa sobre o que houve com Roxelle. Doralice, Tati e Cida ajudam Madalena a se arrumar para o casamento. Neuza se emociona ao ver Jão arrumado para o casamento. Osmar surpreende Gerson. Nando admira Tati. Cida e Sidney tentam acalmar Jão. Madalena chega à igreja.

Segunda-feira, 21 de abril

Madalena sente a presença de Lindomar ao entrar na igreja, e se emociona. Joyce ajuda Osmar a chegar à igreja. Jô vê Caçapa e Zezito conversando, e decide seguir os dois. Gerson deixa a cadeia. Chico e Cacá ajudam Jô. Madalena e Jão se casam. Violeta e Marco ficam juntos. Joyce fica entre Osmar e Sebastian. Jô e Cacá entram em confronto com Zezito e Caçapa. Jin foge para se encontrar com Tati. Rodolfo avisa a Marco do sumiço de Gerson. Osmar pede o divórcio para Violeta. Jin e Tati ficam juntos. Doralice consegue um coração para seu transplante.

Terça-feira, 22 de abril