Professora de ioga elogia Marcello Novaes e é criticada por ex do ator

A professora de ioga Sue Moura irritou Saory Cardoso, 29, ao elogiar a beleza de Marcello Novaes, 62, com quem a segunda acaba de terminar um namoro.

O que aconteceu

Tudo começou quando Sue publicou uma foto ao lado do ator, dando-lhe as boas vindas como aluno. "Seja super bem-vindo, Marcello! Que esse novo caminho do ioga te ilumine cada vez mais. Gratidão!", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Uma seguidora da instrutora comentou a foto, com elogios à aparência de Novaes, e recebeu o apoio de Sue. "P*rra! Que gato!", disparou a internauta. "Hahahaha. Ele continua lindo, né, menina?", concordou a dona do perfil.