MC Poze do Rodo recupera carros de luxo apreendidos pela polícia

MC Poze do Rodo, 26, recuperou a guarda dos carros de luxo que a polícia havia lhe apreendido há cinco meses.

O que aconteceu

O funkeiro foi autorizado a buscar hoje os veículos, dos modelos BMW, Land Rover e Honda. Eles se encontravam em confisco no pátio da Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro (RJ), desde o início de novembro do ano passado.