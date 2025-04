Lúcia Alves, de 'O Cravo e a Rosa', é internada em estado grave no Rio

A atriz Lúcia Alves, 76, está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em estado grave. Ela tem câncer no pâncreas.

A atriz deu entrada na unidade médica na última segunda-feira e permanece sedada e intubada. Lúcia Alves está afastada da TV desde 2015.

Lúcia Alves dispensa voltar à TV. Em março deste ano, quando a novela "Helena" (Globo, 1975) foi disponibilizada no Globoplay, Lúcia deu uma entrevista ao jornal "O Globo" e afirmou não ter mais vontade de atuar em novelas.