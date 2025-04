Ju Oliveira rebate Gentili: 'Fui chamada de oportunista; agora, de ingrata'

Juliana reproduziu trecho de pronunciamento de Danilo que diz que só soube do "crime sexual" em 2020. "Nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer denuncia", diz trecho do vídeo publicado por Danilo.

Na sequência, Juliana reproduziu o próprio pronunciamento anterior. "Só fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020 quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Marcius Melhem. Ali, ele e o diretor entenderam a gravidade. Eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim: 'Não vou denunciar esse cara'".

Juliana retoma a réplica para reforçar que o apoio foi o oferecido em 2020, mas que ela tinha medo. "Quando eu falo que Danilo e diretor não fizeram nada, era até 2020. E, no meu vídeo, eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse. O meu medo de denunciar o Otávio era real. Não queria mexer com esse cara, eu tinha medo com O que pudesse acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, de ele achar que eu queria o dinheiro".

Após sair do The Noite em 2023, ela disse que levou aos diretores da emissora para que eles pudessem blindá-la também, afinal, passou a participar de outros programas da casa. "Quando eu saí do The Noite, eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. Achava que eles iam me blindar, o compliance nunca foi concluído e eu fui demitida".

No final, Juliana reforça que Danilo e diretor sabiam do incômodo pessoal com Otavio Mesquita entre 2016 e 2020. "Quando Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia"