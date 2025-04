Aline chora ao reencontrar Vinícius e entrevista atores: 'Vivendo um sonho'

No evento, ela entrevistou atores como Camila Pitanga, Tony Ramos e Clara Moneke. "Eu tô vivendo um sonho", escreveu em um dos vídeos de seu Instagram Stories.

Também participaram do evento as irmãs Thamiris e Camilla, que estiveram no BBB com a dupla de baianos. Os quatro apareceram juntos, dançando e conversando na festa. "Tô aqui com o amor da minha vida", disse Aline em vídeo publicado na rede social, apontando para Vinícius.

A baiana também posou ao lado de Ceci Ribeiro, Giovanna Lancellotti e Giovana Cordeiro.

LIVES

