Xuxa rebate deboche de Rafinha Bastos: 'Pessoa mal-amada e ignorante'

Xuxa Meneghel, 62, comentou o vídeo em que Rafinha Bastos, 48, debocha ao vê-la vestindo um figurino de apresentadora infantil oitentista para seu novo álbum de estúdio.

O que aconteceu

Mesmo sem citar diretamente o nome do humorista, ela o chamou de mal-amado e de ignorante. "Vi gente rindo. Vi um idiota se matando de rir, como se dissesse: 'Olha essa velha de chuca'. O que eu queria dizer é que essa pessoa, além de mal amada, é ignorante. Ela poderia parar para ver que a minha ideia, desde a capa [do álbum], foi realmente revisitar esse passado [apresentando programas infantis nos anos 1980], ficar no presente e até ir para o futuro", declarou, em entrevista ao podcast Wow Cast.

Xuxa deu a entender que Rafinha não foi o único a debochar dele e pediu respeito à sua trajetória artística. "Foi uma ignorância e uma maldade tão grande, não só desse cara, mas de algumas outras pessoas. Acho que as pessoas não entenderam ou não querem entender que a gente pode fazer tudo quando a gente é artista. E eu sou uma artista que não estou começando agora. Acima de tudo, as pessoas têm que respeitar essa história que foi criada há 40 anos."