Tiago decide mudar de vida após atrocidade de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

O preconceito e desequilíbrio de Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai empurrar Tiago (Pedro Waddington) para longe do pai.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Marco Aurélio vai contratar uma garota do programa para seduzir Tiago. No capítulo do dia 18 de abril, o rapaz e Vera (Fernanda Campos), a moça contratada, se veem pela primeira vez e demonstram interesse um pelo outro. Depois, eles marcam um outro encontro.