Suposta traição e comportamento 'tóxico': os namoros de Cauã Reymond

Quem também postou indireta para Cauã foi Mariana Goldfarb. O ator e a modelo se relacionaram de 2016 a 2023, mas terminaram de forma nada amigável.

Nesta quarta-feira, Goldfarb refletiu sobre misogonia e o recado, dizem os fãs, foi para Reymond. "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote".

Ainda em 2023, sem citar Cauã, Mariana começou a falar sobre um relacionamento abusivo que viveu. "Às vezes, o abuso é tão velado que você não percebe, mas está no fato de desmerecer você e seu trabalho, controlar o seu dinheiro, trair. Isso tudo engloba um relacionamento abusivo, por isso é tão importante falar. Eu realmente pisava em ovos com medo de falar algo errado enquanto ainda estava nesse relacionamento", disse em entrevista à Marie Claire.

Ela passou a aconselhar os seguidores sobre o tema. Em dezembro de 2023, disse nos stories que o ex a fez acreditar que não conseguiria viver plenamente fora do relacionamento: "Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil".

Não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira.

Mariana Goldfarb nos stories em dezembro de 2023

Mariana contou que "vivia pedindo desculpas" para o ex e que tentava a todo custo reconquistá-lo. "Você vive pedindo desculpas. Desculpas por respirar, por existir, eu nem sabia porque estava pedindo desculpas. Era tão infernal a tortura psicológica, o tratamento de silêncio eterno, toda aquela confusão mental, as noites sem dormir, o cabelo caindo, o olho tremendo... Você não pensa mais em nada, seu dia é 100% tomado em pensar como fazer aquela pessoa te amar de novo", disse em entrevista ao podcast Obvious em dezembro de 2024.