Raquel tem reação terrível ao perceber que está sendo usada por Ivan

Pensando em se aproximar de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que é irmão de Cecília, Ivan incentiva a namorada a ir no passeio. O pai de Bruno (Miguel Moro) quer ter contato com o vice-presidente da TCA para subir de cargo na empresa.

Durante a viagem, Laís e Cecília são muito receptivas com Ivan e Raquel. Elas se oferecem para mostrar a cidade ao casal.

Porém, a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) se irrita com o namorado ao perceber que ele está mais interessado em encontrar Marco Aurélio do que em curtir o momento. Ivan pressiona Raquel para ajudá-lo a ficar diante do executivo, mas os dois acabam discutindo.

