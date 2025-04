Como Senna e Galisteu, Pelé também já se incomodou com ensaio nu de Xuxa

Com a carreira ainda decolando, Xuxa fez ensaio para a "Playboy" de 1982 Imagem: Divulgação

Em 1985, Pelé foi à sede da Editora Abril para uma reunião sobre as fotos. Segundo o jornalista Ricardo Setti, então redator-chefe da revista, ele foi enviado por Xuxa, que queria reformular sua imagem pública e virar a "rainha dos baixinhos". O jogador queria recolher os negativos dos cliques que não haviam sido publicados.

O jornalista conta que, em troca das fotos, Pelé deu uma entrevista exclusiva à revista. Ele atendeu um editor da Playboy em seu apartamento em Nova York, onde era vizinho de Dustin Hoffman e Al Pacino. Na entrevista, falou sobre a vida nos Estados Unidos e revelou que Xuxa era virgem quando o conheceu —declaração que irritou a apresentadora.

Xuxa tem outra versão da história. Em participação no Programa do Porchat em 2018, ela disse não se arrepender de ter posado nua. Segundo ela, a Playboy ofereceu a Pelé a possibilidade de comprar as fotos do acervo, e o jogador aceitou. Ela ressaltou que essa não foi a única vez que posou nua: Xuxa também estampou as capas das revistas Ele Ela e Status.

Hoje, a Playboy com Xuxa na capa é uma das mais procuradas por colecionadores. Uma edição em boas condições custa entre R$ 1.000 e R$ 2.000.