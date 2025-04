LGBT e ingênua: conheça filha mais velha de Tony Ramos em 'Dona de Mim'

Aya é uma personagem LGBTQIAPN+ bem resolvida com sua sexualidade. "Ela tem um relacionamento com a Gisele e elas moram juntas, são 'juntadas' [...] Ela é bem resolvida com a sua sexualidade e isso é fruto de um lar de muito afeto e acolhimento, então Ayla é muito recíproca e carinhosa com a família".

Na empresa de Abel, a filha mais velha é supervisora de vendas. "Ela trabalha diretamente com a rede de revendedoras dos produtos e leva seu trabalho muito a sério como forma de provar para sua família e a si mesma de que é capaz de exercer esse cargo".

Bel Lima, que já trabalhou com Rosane Svartman na série "Vicky e a Musa", comemora a nova parceria com a autora. "Tenho muito carinho e admiração por esses dois [Allan Fiterman, diretor artístico, e Rosane Svartman, autora] e por todos os envolvidos nesse projeto. O Allan cria um espaço de escuta e leveza no set que facilita muito o desempenho do ator. A Rosane é uma excelente autora, completamente conectada com os tempos atuais, e não é à toa que suas histórias sempre geram muita conexão e identificação do público. Ambos têm muito comprometimento com o que fazem. Acredito esse respeito e essa horizontalidade que eles trazem no trabalho despertam o que há de melhor em todos nós".

A atriz acredita que "Dona de Mim" irá se destacar por sua história cheia de diversidade. "Uma trama cheia de surpresas, amadurecimento dos personagens diante dos olhos do público, conflitos envolventes que geram discussões importantíssimas para os dias de hoje, e uma verdadeira homenagem à força e grandeza das mulheres brasileiras".

Espero que o público se identifique e se sinta representado. Ter personagens que falam sobre diversidade é algo que eu torço para ver cada vez mais. E, principalmente, espero que o público se divirta muito com nossa história!

Bel Lima