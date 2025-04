Globo traz 'Falas da Terra' com Dira Paes e Xamã no Dia dos Povos Indígenas

O público vai poder conhecer mais sobre as culturas dos povos originários e, a partir dessa perspectiva, pensar em melhores formas de cuidar do planeta, do nosso consumo e de como estamos lidando com os nossos hábitos, sobretudo em meio às mudanças climáticas.

Matheus Malafaia, diretor artístico

"Falas da Terra" faz parte do projeto "Falas", que em 2025 contará com sete especiais ao longo do ano. O primeiro foi o "Falas Femininas", em março, e os próximos abordarão temas como diversidade LGBTQIA+, longevidade, equidade racial e inclusão de pessoas com deficiência.