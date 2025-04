Esposa de Gene Hackman pesquisou sobre sintomas gripais antes de morrer

Esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa pesquisou sobre sintomas de gripe e covid-19 antes dos dois morrerem.

O que aconteceu

Mulher do ator buscou repetidamente na internet sobre os sintomas das doenças. Os registros foram divulgados pelas autoridades nesta terça-feira, segundo o The New York Times.

Os policiais expuseram o que Betsy Arakawa pesquisou em seus últimos dias de vida. De acordo com os registros, ela pesquisou "A Covid pode causar tontura?" e "Gripe e sangramentos nasais" em 10 de fevereiro. No dia seguinte, ela cancelou uma sessão com a massagista e pediu cilindros de oxigênio.