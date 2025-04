Quem são os filhos de Renato Aragão? Dos cinco, quatro levam vida discreta

À Folha, o ator alegou que não tinha conhecimento das "vaquinhas" feitas pela filha. "Nunca ouvimos falar disso. Se fez, foi por alguma razão pessoal dela. Recebemos a informação junto com todos vocês e ficamos tão surpresos quanto todo mundo", disse."A Juliana é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença nem pela escolha sexual dela nem por ser adotiva. Filho é filho", afirmou ao F5.

Hoje em dia, Juliana também mantém discrição nas redes sociais. Segundo Renato, a filha de Juliana, de 17 anos, mora com ele.

Juliana com o pai Renato Aragão Imagem: Reprodução

Lívian Aragão

Com 26 anos, Lívian é a filha mais nova de Renato, fruto de seu relacionamento com Lilian. A jovem é conhecida por suas postagens nas redes sociais. Com mais de 2,7 milhões de seguidores somente no Instagram, a jovem compartilha imagens com os pais, de viagens e de seus trabalhos.

Além de fazer propagandas para marcas em seu perfil, Lilian apresenta o Vibe Boa Podcast. Como atriz, ela já participou de peças e musicais, como "IRON - O Homem da Máscara de Ferro", e de espetáculos de circo.