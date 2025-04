Genro e sogra protagonizam despedida marcante no BBB: 'Confie na senhora'

A noite de hoje ficará marcada na história do BBB 25. Joselma e Guilherme protagonizaram uma das despedidas mais emocionantes de todas as edições do programa. A pernambucana foi eliminada do reality com 67,19% dos votos.

O que houve

Antes de deixar a casa, Joselma e Guilherme tiveram uma conversa sincera e carregada de emoção. "Meu filho, vá ser feliz aqui. Deixa eu viver minha vida", aconselhou a sister.