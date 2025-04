Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada pedem votos para ficar no BBB 25

Renata: "Estou aqui mais uma vez pedindo pra me manterem na casa, mas a única certeza que tive foi minha coragem e determinação para lutar todas minhas batalhas. Me ajudem! Enquanto me ajudarem, eu seguirei forte e corajosa, lutando por esse sonho!

Vitória Strada: "Eu quero muito pedir mais uma vez a ajuda de vocês. Quem tirou tempo pra me ajudar, que continue me ajudando. Nunca imaginei que pudesse chegar tão longe. Quem duvidou de si mesmo sabe o quanto a gente se boicota e se frustra com a gente mesmo e se exige mais do que deveria. Estou aprendendo a me abraçar e tantas coisas que levei uma vida pra aprender. Eu quero muito ficar!"

