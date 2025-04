Deborah Secco sobre padrões estéticos: 'Cresci com a beleza como pressão'

Deborah Secco, 45, falou sobre a pressão estética que sofreu e como demorou para se achar bonita.

O que aconteceu

Atriz revelou que sempre sofreu pressão estética. "Cresci com a beleza como pressão, uma pressão estética, pressão para caber, para pertencer. Sempre fui muito magrela, tinha muito espinha adolescente, nunca fui tida como uma menina bonita do grupo", admitiu à Quem.

De acordo com ela, demorou para se sentir bonita. "De uma hora para outra, virei uma mulher bonita. Todo mundo começou a me achar bonita, mas eu ainda não, porque vinha com aquela cobrança de uma infância e adolescência toda sem me achar bonita Acho que ali nos meus 42, 41, comecei a me olhar com mais empatia, entendendo que tenho um monte de coisa boa, um monte de coisa que não é tão boa. Admirando e gostando até do que eu achava que era defeito."