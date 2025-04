Xuxa revela dúvida de Junno Andrade antes de namoro: 'Gosta de homem?'

Ele é um cara gostoso demais. Fisicamente, como mulher, ele me completa. Xuxa Meneghel sobre Junno Andrade

A artista disse ser grata pelo relacionamento. "Eu vejo ele nesse lugar, nesse espaço que eu sou tão grata a tudo. Não falo isso todo dia, mas sempre que eu posso eu falo: 'Obrigada por você estar na minha vida, por me aceitar do jeito que eu sou'", afirmou.

Xuxa também recordou como a morte de Ayrton Senna, seu ex-namorado, a fez repensar sua vida pessoal. "Não me dei a oportunidade do cara que eu gostava até do cheiro, mais do que a ponta do nariz, e eu perdi. Será que a vida vai me dar essa oportunidade de novo?", lembrou.

A rainha dos baixinhos refletiu sobre o antigo romance com a lenda da Fórmula 1. "Ele foi uma pessoa que eu queria muito ter tentado, ter ficado mais, nem sei se teria dado certo. Naquele momento, eu achava que era a pessoa certa, mas no momento errado, porque eu só queria trabalhar", disse.