Vitória e Diego relembram 'momentos de vergonha' no BBB 25: 'Desceu tudo'

O início da madrugada de hoje foi marcada por mais um momento divertido no BBB 25. Ao se dirigir para a varanda da casa para encontrar os colegas de confinamento, Vitória Strada acabou passando por um pequeno acidente com o biquíni e se assustou ao perceber que o sutiã havia saído do lugar.

O que houve

Ao perceber a gafe, a atriz comentou com os colegas. "Gente, estava com o mamilo de fora de novo! O que está acontecendo? Já mostrei 30 vezes hoje!", exclamou a atriz, arrancando risadas dos brothers que presenciaram a cena.