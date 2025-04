Victor Hugo revela conversa com pastor antes do BBB 20: 'Rompi com igreja'

Inclusive foi um dos motivos de eu ter mais saído, me afastado mais dessa parte religiosa. Mais por conta da minha sexualidade, foi tudo naquele período, estava tudo acontecendo.

Eu tentando me entender, tentando me descobrir como pessoa. Tentando me encontrar também num outro ambiente, que não era um ambiente da igreja, digamos assim. Então foi um caos, foi um caos.

Victor Hugo contou que antes de entrar no Big Brother Brasil 20 era uma pessoa totalmente afastada do ambiente noturno e de festas, já que viajava pelo mundo como missionário.

Eu não era de festa, eu nunca tinha ido para balada, eu nunca tinha bebido. Porque eu vinha na igreja, né? Eu tinha saído do seminário. Eu vim para São Paulo para ser pastor.

Então eu estava no seminário, e aí depois eu fui para psicologia, mas continuei sendo missionário no mundo, viajando e tal. Então, conheci vários lugares do mundo, mas sempre no contexto de igreja. Então, eu nunca saí, nunca fui essa pessoa.

