De volta às novelas, Tony Ramos lembra conselho pós-cirurgia: 'Fui à luta'

Ele sempre esteve ligado à cultura por tradição familiar, mas se vê impelido a comandar as empresas do pai, já que foi escolhido para isso. Apesar de não ter muita vocação para os negócios, ele resolve atender ao pedido do pai e assume a empresa, se frustrando por não poder seguir uma atividade artística, como escritor. Ele é um homem de poucas palavras, mas gosta de citar poemas, muitas vezes respondendo com trechos poéticos de forma humorada e tranquila.

Tony Ramos

Em entrevista a Splash, Tony Ramos adiantou um pouco da relação de seu personagem com a família. "É uma relação ótima com a mãe, com os filhos... Agora, com o irmão, Jaques, vivido por Marcelo Novaes, a relação é complicada. Jaques sempre achou que deveria ser o presidente da empresa por ser economista e ter formação na área. Esse ciúme corroeu a amizade entre eles, resultando em discussões homéricas, especialmente longe da mãe".

Na história, Abel registrou Sofia (Elis Cabral) como sua filha quando ela era ainda bebê, a pedido de uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança morreu logo após entregá-la para o magnata. "O que o faz registrar a criança é o reconhecimento pelo que Ellen fez por ele, além de perceber que algo grave está acontecendo com ela".