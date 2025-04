Renata revela que guardou 'raiva' de brother: 'Toda equivocada a fala'

Renata desabafou com seu aliado na madrugada de hoje após o Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Renata dividiu a cama com João Pedro e desabafou. Horas antes, na dinâmica do Sincerão, ela trocou farpas com seus rivais, incluindo Guilherme.