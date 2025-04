Rafael Ilha expõe sexualidade de Gugu e afirma: 'O negócio dele era homem'

Rafael disse saber "quem deu a bunda para o Gugu" e destacou que o apresentador era ativo no sexo. "As pessoas ficam falando que eu comi o Gugu... Deixa eu falar uma coisa: o Gugu não era passivo, ele que comia todo mundo. O negócio dele era homem".

Ele sugeriu que Liberato teria se relacionado com homens casados. "Tem muita gente casada e com filho que sentou muito na mandioca, gritou muito em cima dele: 'viva a noite'", falou, em referência ao programa que Gugu comandou entre os anos 1980 e 1990 no SBT.

Nos comentários da entrevista, Rafael Ilha foi criticado por expor a intimidade de Gugu de forma escrachada após ter recebido apoio do apresentador no início da carreira. "O Gugu era seu amigo, te deu muitas oportunidades e você agora expõe tudo? Amigo assim não quero nem em pensamento", disse uma. "Ingratidão é a pior coisa", afirmou outra. "Falta de respeito falar do cara depois de morto", apontou mais um.

Gugu Liberato morreu em 2019 em decorrência de um acidente doméstico na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Após a morte, detalhes da vida privada do apresentador foram debatidos em público, como a sexualidade e seus relacionamentos gays. O chef Thiago Salvático chegou a pleitear na Justiça o reconhecimento de união estável com o apresentador, mas depois desistiu da ação.

Splash entrou em contato com a assessoria da família Liberato para pedir posicionamento, mas a família preferiu não se manifestar.