Quem é William Levy? Galã de 'Café com Aroma de Mulher' preso na Flórida

William Levy, ator cubano-americano conhecido por novelas como "Café com Aroma de Mulher" e "Sortilégio", foi detido nesta segunda-feira (14), na Flórida, por embriaguez e conduta desordeira em local público. Além destas acusações, o galã também enfrenta denúncias de invasão de propriedade e perturbação da ordem.

Segundo a emissora WPLG-TV, Levy ainda estava sob custódia na Cadeia do Condado de Broward na manhã desta terça-feira (15). A prisão ocorreu em Weston, cidade da região metropolitana de Miami e a equipe do ator foi procurada pela imprensa, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Quem é William Levy?

William Levy ficou famoso no Brasil por seus papéis como galã nas novelas mexicanas exibidas na grade do SBT. Ele também fez "Cuidado com o Anjo" - em que interpretou Juan Miguel ao lado de Maite Perroni - e "Sortilégio", vivendo o personagem Alessandro Lombardo, destaques de audiência entre o público brasileiro.