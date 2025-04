Quem é Letticia Munniz, que expôs pressão contra corpo gordo na televisão

Ela também é influenciadora e se descreve como "ativista de corpos". Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Letticia defende a inclusão de corpos fora do padrão e compartilha reflexões sobre gordofobia, moda e outros assuntos.

Letticia já trabalhou na televisão antes e fazia stand-up comedy. A influenciadora fez parte da equipe das extintas MTV Brasil e Mix TV, além de já ter atuado na série "Borges", do Porta dos Fundos. Seus especiais de stand-up também foram transmitidos pelo Comedy Central.

Gordofobia na TV

Munniz disse que os homens sofrem com padrões impostos pela sociedade, mas em proporção menor que as mulheres. "Não discordo que os homens sofrem, mesmo que numa proporção mínima. Mas o que eles sofrem dentro da sociedade por estarem fora do padrão [em comparação] com o que as mulheres sofrem? Não existe essa comparação", declarou no videocast Pé no Sofá Pod.

Ela destacou que ser apresentadora sempre foi seu sonho, mas ouvia que por sua forma física não teria espaço. "Eu sempre quis ser apresentadora de TV, desde criança, e uma das coisas que contribuiu muito para os meus distúrbios alimentares é que eu ouvia 'com esse corpo você não vai estar na TV, na revista'. E isso é um fato".