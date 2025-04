Quanto Adriane Galisteu recebeu da Playboy em ensaio nu após morte de Senna

Apresentadora contou que enfrentava um período de dificuldades e incertezas, não apenas pela morte de Senna, mas também pelo irmão que estava doente e necessitava de cuidados. "Eu vivia de favor na época que surgiu o convite. Eu estava num momento muito difícil. Não tinha outra saída e decidi fazer", declarou em entrevista ao canal Clube da VIP.

Adriane Galisteu em foto para ensaio nunca publicado pela Playboy a pedido de Ayrton Senna Imagem: Reprodução internet

Ela disse ter se inspirado em outras famosas que também posaram para a revista adulta. "Me apeguei nas mulheres, todas poderosas, que já tinham feito e me deram a chance de escolher a equipe a dedo. Foi um marco na minha vida pessoal e profissional e me deu estabilidade financeira".

Antes do ensaio nu, Galisteu passou por crise financeira e pessoal. Além da morte de Senna e dos embates com a família do piloto, que não aprovava o relacionamento, o irmã dela, Beto, foi diagnosticado com HIV. Ele, que era dependente químico, contraiu o vírus durante o uso de drogas injetáveis, o quadro evoluiu para Aids e ele morreu em 1996.

Galisteu voltaria a posar para a Playboy em 2011, 16 anos depois. Em seu segundo ensaio, ela recebeu o maior cachê já pago pela revista a uma famosa brasileira: R$ 2 milhões.

Ela admitiu que as fotos de seu segundo ensaio foram "photoshapadas", ou seja, editadas com recursos tecnológicos. "Eu fiz a minha primeira Playboy não tinha Photoshop. A segunda já tinha, [então foi uma edição] toda photoshapada", contou ao Vênus Podcast.