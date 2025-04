Quatro personagens ficaram de fora do remake de 'Vale Tudo'; veja quais

Íris

Interpretada por Cristina Galvão, Íris se apaixonava por Poliana (Pedro Paulo Rangel). A personagem era uma datilógrafa e secretária bem tímida, mas que deixava claro seu inconformismo pela excessiva positividade do dono do bar, que à época ficava no bairro do Catete, no Rio (agora é situado em Vila Isabel).

Íris era virgem e despertou interesse tanto em Poliana quanto em Jarbas (Stepan Nercessian). No final da trama de 1988, a jovem se casou com o empreendedor da área gastronômica, que se tornou sócio de Raquel (Regina Duarte).

Desta vez, Poliana (Matheus Nachtergaele) é assexual assumido. Apesar disso, a autora do remake pode decidir incluir Íris ou outra personagem mais adiante, com ou sem envolvimento com o dono do bar. Isso porque a pessoa assexual não tem atração sexual, independente do sexo, mas pode se envolver romanticamente da mesma forma.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Dona Pequenina

Interpretada por Lourdes Mayer (1922-1998), Dona Pequenina era a avó de Íris. Como a ausência da neta é praticamente certa, não faz sentido algum a idosa aparecer no remake.