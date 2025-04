Nick Carter, do Backstreet Boys, é acusado de agressão sexual

Diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Laura afirmou à People que acabou contraindo algumas infecções após a relação sexual com o ator. A moça citou diagnóstico de clamídia, gonorreia e HPV, sendo este último responsável por ter desenvolvido nela um câncer no colo do útero. Além das consequências físicas, ela afirma enfrentar até hoje traumas emocionais, dificuldades em relações afetivas e problemas de saúde decorrentes do caso.

Assessoria do cantor nega. "Isso é apenas mais uma das mesmas bobagens de grupo de conspiradores e seus advogados que continuam a abusar do sistema judiciário para tentar arruinar Nick Carter", afirmou a nota oficial. A defesa mantém a postura de que todas as acusações são infundadas e reitera a inocência do artista", disse a equipe jurídica de Carter em comunicado à imprensa.