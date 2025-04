Meghan Markle relembra quando sofreu aborto espontâneo: 'Dor insuportável'

Meghan Markle, 43, comentou sobre o aborto espontâneo que sofreu em 2020, do seu segundo filho com Príncipe Harry, 40.

O que aconteceu

A Duquesa de Sussex relembrou o momento difícil de sua vida durante o podcast Confessions of a Female Founder. "Acho que, de alguma forma paralela, é quando você precisa aprender a se desapegar daquilo que lhe promete e que lhe dá tanta esperança, e conseguir ficar bem em determinado momento, para abrir mão de algo que você planeja amar por muito tempo".

Na época, Meghan relatou o ocorrido para o jornal The New York Times, dizendo que sentiu uma "forte cãibra" e caiu com seu primogênito nos braços. "Eu sabia, enquanto segurava meu primogênito, que estava perdendo o segundo... perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas sobre a qual poucos falam", afirmou.