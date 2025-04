Atriz mirim de 'A Usurpadora' tentou sem sucesso nova parceria com Spanic

María Solares com a fantasia de Mulher Maravilha, marca registrada de sua personagem em 'A Usurpadora' Imagem: Arquivo pessoal

Muitos fãs de "A Usurpadora", porém, ainda seguem reconhecendo em seu rosto a candura de Lizete. A maioria deles, brasileiros.

"No Brasil, o amor por 'A Usurpadora' é muito forte! Acho até que nem no México me conhecem tanto como no Brasil", conta María, em conversa exclusiva com Splash.

María Solares fez seu teste para 'A Usurpadora' diretamente com Fernando Colunga, seu pai na novela Imagem: Arquivo pessoal

Sorte ou destino?

A chegada à novela se deu quase por acaso. Sua irmã mais velha, Daniela Solares, estudava no Centro de Educação Artística da Televisa (CEA), e a caçula costumava acompanhar os pais para buscá-la de carro no instituto. "Em uma dessas visitas, uma produtora saiu e disse à minha mãe: 'Estamos em busca de uma menina com as características da María, para uma nova novela'. Minha mãe disse 'não', mas a família a convenceu a me levar."