Lima Duarte conta que Ivete Sangalo o surpreendeu com ligação de madrugada

Lima Duarte, 95, revelou ter sido surpreendido com um telefonema de Ivete Sangalo, 52, enquanto participava das gravações de um filme em Juazeiro (BA).

O que aconteceu

Segundo o ator, a chamada aconteceu por volta das 4h30 da madrugada e foi intermediada por Regina Casé, 71. "Eu estava filmando em Juazeiro, na Bahia. Ia saindo do hotel quando a Regina Casé virou e disse: 'Lima, a Ivete Sangalo quer falar com você'. Eu falei: 'A Ivete? O que ela quer falar comigo as 4h30 da manhã?'", relatou ele, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

A cantora declarou sua admiração por Lima e contou que mora na cidade onde ele se encontrava filmando. "Você está aqui? Que maravilha! Essa cidade vai ficar mais bonita para mim", disse Ivete para o veterano, de acordo com o próprio.