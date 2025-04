Jojo Todynho reforça crítica sobre o SUS após polêmica: 'Interesse público'

Jojo Todynho, 28, voltou a falar sobre o SUS (Sistema Único de Saúde) após a repercussão de suas críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora deixou claro que não estava tentando criar uma rivalidade com Cariúcha, que defendeu publicamente o sistema e foi convidada para gravar um vídeo para o Ministério da Saúde. "Esses dias esse negócio do SUS está dando pano pra manga, né? Acabei de postar um vídeo no feed. Mas o objetivo não é criar rivalidade, nem nada disso, não. Porque a rivalidade já foi, ficou no passado. Mas as pessoas se levantam de uma forma, querendo levar pro pessoal. Mas isso não tem nada de pessoal", garantiu Jojo.

A artista ainda deixou claro que sua crítica foi direcionada a alguns aspectos do SUS. "Minha fala é de interesse público. É eu dar voz a quem não tem voz; falar pelas pessoas que precisam e necessitam do SUS. O SUS abrange outras coisas? Sim. Mas falei de uma só coisa, não englobei tudo. Hoje não faço mais uso, mas amigos e parentes fazem uso".