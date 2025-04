Gretchen lança livro sobre autoestima: 'Fazer as pazes com o espelho'

De acordo com ela, seu corpo veio de suas escolhas. "Não é sobre corpo jovem, é sobre saúde e respeito pelo próprio corpo. Meu corpo de 30 é fruto de escolhas que fiz aos 50. Estar à frente de uma bateria, nessa idade, exige preparo físico, resistência e autoconfiança. Aquilo foi um marco para mim. Um exemplo do que uma rotina cuidadosa pode construir com o tempo", disse ao jornal Extra.

Ex-Fazenda revela que nunca se conformou com a idade e isso a manteve viva. "Sempre ouvi que depois dos 60 a gente tem que se conformar. Mas eu nunca me conformei com nada. E isso me manteve viva e ativa", acrescentou.

O livro de Gretchen está à venda por R$ 59, 99. O e-book está disponível nas plataformas digitais.