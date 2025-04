Enquete UOL não deixa dúvidas e sister deve ir para degola hoje no BBB 25

O 17º paredão do BBB 25 desenha um cenário desfavorável para Delma, que lidera com folga a rejeição segundo a enquete do UOL. Ela é apontada como a principal candidata a deixar o reality nesta noite. Renata e Guilherme completam a formação do paredão.

O que diz a enquete UOL

Na parcial mais recente, divulgada às 12h35 (horário de Brasília), Dona Delma aparece com 54,46% dos votos. O número representa um leve crescimento em relação à medição anterior, das 10h36, quando ela tinha 54,04%.