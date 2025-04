De quem Felipe Ricca, o Carlos de 'Vale Tudo', é filho na vida real?

"Vale Tudo" é o segundo trabalho no audiovisual de Felipe Ricca. Ele estreou na teledramaturgia em "Pedaço de Mim", melodrama da Netflix, em que viveu Kiko. Na trama, ele era o playboy que estupra uma garota na boate de Oscar (Felipe Abib) com a ajuda do próprio proprietário.

Na atual novela da Globo, Felipe é Carlos, um grande amigo de André (Breno Ferreira). Ele trabalha na hípica como médico veterinário e tem um namorico com Flávia (Ywyzar Guajajara).

Nas redes sociais, os telespectadores comentaram sobre a atuação de Felipe na trama. "Nosso Carminho de 'Vale Tudo'", brincou um usuário do X (antigo Twitter), fazendo referência a Carminha, icônica personagem da mãe do ator em "Avenida Brasil" (Globo). "O Felipe Ricca parece ser bom", opinou outro.

