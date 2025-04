Cate Blanchett diz que pode abandonar carreira de atriz

Atriz australiana também revelou não se sentir confortável como celebridade. Ela admitiu que não gosta de ver suas "aspas" chamativas em entrevistas e demorou para se acostumar com os fotógrafos. "Passei a vida inteira me acostumando com a sensação de desconforto", enfatizou.

Cate Blanchett é reconhecida por inúmeros sucessos em Hollywood, como "O Curioso Caso de Benjamin Button" e o live-action de "Cinderela". A artista também ganhou duas indicações ao Oscar, de melhor atriz coadjuvante em "O Aviador" (2005) e melhor atriz em "Blue Jasmine" (2013).