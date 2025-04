Cachorro protegeu o corpo da esposa de Gene Hackman após morte

O corpo de Betsy Arakawa, a esposa de Gene Hackman, foi protegido por um dos cachorros do casal assim que a polícia os encontrou mortos dentro de casa.

O que aconteceu

O ator de 95 e a pianista de 65 foram encontrados mortos em fevereiro. De acordo com as autoridades sanitárias de Santa Fé, a propriedade em que eles viviam estava infestada por roedores, que teriam transmitido o hantavírus — causa da morte de Betsy. Já Hackman morreu de uma doença cardiovascular, dias depois.

Em um vídeo divulgado pela polícia, gravado pelas câmeras corporais do agentes, é revelado que um dos cães permaneceu deitado do lado de Betsy Arakawa quando as autoridades os encontraram mortos. Outro animal de estimação foi encontrado sem vida em uma caixa de transporte.