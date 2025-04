Atriz diz que ensinou beijo técnico a Cauã Reymond: Achei que ia me engolir

Juliana Silveira, 45, afirmou ter orientado Cauã Reymond, 44, em seu primeiro beijo técnico, quando atuaram juntos em "Malhação" (Globo).

O que aconteceu

A atriz e o ator atuaram juntos na temporada de 2002 da trama teen. Na ocasião, ela vivia a protagonista Júlia, que se afastava temporariamente do galã Pedro (Henri Castelli) para ter um breve romance com Maumau, personagem de Reymond.

Segundo Juliana, Cauã pediu sua ajuda e perguntou se deveria usar língua no beijo dramatúrgico. "O diretor marcou a cena, tudo direitinho... Íamos entrar no cenário e ele falou: 'Preciso que você me ajude. Eu nunca beijei em cena. Como é? É com língua ou sem língua?'", revelou a atriz, no podcast Papagaio Falante (YouTube).