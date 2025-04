Andressa Urach estampa capa de revista na Bulgária e fala de saúde mental

Ela relata que o processo de reconstrução foi gradual e que ainda enfrenta episódios de instabilidade emocional, mesmo com acompanhamento profissional. "Eu ainda luto todos os dias, mas a terapia e a fé me ajudam. Aprendi que não preciso ser perfeita — só preciso ser honesta comigo mesma", afirmou na entrevista — inédita e em tom pessoal.

Segundo Andressa, o contato com a fé e a busca por equilíbrio foram fundamentais para estabelecer novos limites em sua vida pessoal e profissional. "Depois de quase morrer, percebi que precisava me reinventar e descobrir quem eu realmente era."

A entrevista também aborda a relação com o filho, Arthur, com quem fundou a marca de cosméticos SuperUrach. Ela conta que vê no trabalho em família uma forma de transmitir valores e lidar com responsabilidades compartilhadas.

Andressa ainda menciona a possibilidade de seguir carreira política, com foco em pautas como saúde mental, apoio a mães solo e mulheres em situação de violência. Outros trechos da conversa destacam os bastidores de novos projetos, como a criação de uma lanchonete com proposta acessível e a expansão da marca no varejo.

A capa da revista traz a influenciadora com um visual sóbrio e elegante, marcando um contraste com a imagem pela qual ficou conhecida no passado. A escolha da edição por Urach reforça o tema central: a complexidade de trajetórias femininas marcadas por altos e baixos — e os caminhos possíveis de reconstrução, mesmo quando o processo ainda está em curso.