Alívio cômico e desistência: Relembre a trajetória de Joselma no BBB

Com 54 anos, ela foi a 8ª participante mais velha a entrar no BBB. Aparentou não saber muito sobre o reality, e disse desconhecer o "botão de desistência".

Logo nos primeiros dias, ela e Guilherme foram escolhidos em uma dinâmica pelos demais brothers para dormirem fora da casa. "A injustiça dói", desabafou Joselma.

No BBB 25, ela se aliou primeiramente aos brothers do Quarto Anos 50. Ao final do reality, jogou ao lado de Vinícius, Vitória, Aline e os irmãos Hypolito. A sister ficou conhecida pelos demais participantes por seu "ar leve" e cômico, sempre com falas engraçadas.

A sister não venceu nenhuma Prova do Líder, mas foi Anja uma vez. Em uma prova de sorte e estratégia, ela pôde imunizar seu genro.

Junto com Guilherme, ela participou do polêmico almoço com Maike, Gabriel, Eva e Renata. Nele, eles tiveram que tomar decisões que afetaram e dividiram a casa.

Ao longo do jogo, ela não entrou em grandes embates, mas trocou farpas com Vilma e teve um desentendimento com Renata, que alegou que Delma era "falsa".