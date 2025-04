'Se a Vida te Der Tangerinas...' lidera indicações ao Oscar sul-coreano

Na última segunda-feira (7) saíram os indicados para um dos maiores eventos anuais para quem acompanha k-dramas: o Baeksang Arts Awards. A premiação reconhece obras da TV e do streaming, do cinema e do teatro (Oscar, Emmy e Tony reunidos) que se destacaram no ano.

Na sua sexagésima primeira edição, em 2025, a premiação ocorrerá dia 5 de maio no Coex Hall, em Seul. Com nove indicações, o grande destaque nas categorias de drama é o original da Netflix 'Se a Vida te Der Tangerinas', que fez muito sucesso com público e crítica, além de fazer todo mundo chorar.

Vale ressaltar que, com o crescimento das produções sul-coreanas em plataformas de streaming online, a premiação modificou as categorias "televisivas" para "broadcasting", abraçando todas as obras produzidas, seja para a TV aberta ou voltadas a internet.