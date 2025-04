Mickey Rourke é expulso de Big Brother britânico após participação polêmica

O ator Mickey Rourke não faz mais parte do elenco do "Celebrity Big Brother UK", um reality britânico equivalente ao "Big Brother Brasil". Segundo o Daily Mail, o artista foi convidado a se retirar do programa.

O que houve

Momentos polêmicos no confinamento foram decisivos. O astro recebeu uma advertência por conta de atitudes consideradas agressivas, ameaçadoras e pelo uso de linguagem inadequada com algumas participantes.

Mickey chegou a ser acusado de homofobia. A estrela de filmes como "9 Semanas de Amor" e "O Lutador", se tornou alvo de críticas ao fazer declarações polêmicas envolvendo a participante Jojo Siwa. Em determinado momento, o ator afirmou que "tiraria a lésbica do programa rapidamente", além de fazer outros comentários sobre a sexualidade da participante.