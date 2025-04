Matinais da Globo celebram 60 anos da emissora com programação especial

No 'Mais Você', competição especial de confeitaria celebra o aniversário da TV Globo. No dia 15 de abril, estreia o reality 'Bolo de Aniversário da TV Globo', uma competição que vai eleger o melhor bolo, avaliando sabor e decoração, em homenagem aos 60 anos da emissora. A competição será julgada pelo renomado confeiteiro Flávio Federico, que contará, a cada episódio, com dois jurados convidados: um indicado por ele e outro integrante do elenco da TV Globo.

É 'De Casa' recebe talentos para cantar parabéns para a TV Globo. No sábado, 26, dia do aniversário da TV Globo, o 'É De Casa' vai abrir, no Entretenimento, as celebrações na maratona das 60 horas de programação especial. Os apresentadores Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira vão receber os talentos da emissora em clima de festa, que será evidenciada em cada cantinho da casa.