Guilherme defende sogra após falas de Renata: 'Não sabe o que ela passou'

Na ocasião, Renata mencionou que um dos pontos fracos de Delma é a forma como ela verbaliza alguns assuntos: "Essa questão de faltar o filtro prejudica. Inclusive, ela já verbalizou que não queria mais estar aqui [no BBB]."

Após a fala de Renata, Guilherme pediu para a bailarina não falar sobre a vontade da sogra de deixar o programa: "Você pode ter certeza de que se ela falou que queria sair, é porque estava em um momento de ansiedade e nervosismo. Você não tem ideia das coisas que ela passou dentro do quarto, chorando e nervosa."

Ela [Delma] verbalizava isso não porque ela quer sair. Isso é um sonho para todo mundo e é a mudança da vida das nossas famílias. Tanto que das vezes que conversei com ela, falei: "Del, não fala isso, conversa comigo". [...] Por favor, eu peço que você não toque mais nesse ponto, porque isso não é o que ela quer! Guilherme para Renata

Renata também trouxe o seu ponto para a conversa: "Entendo a sua situação do nervosismo. Também já tive momentos de pânico, de chorar aqui praticamente uma semana, de também não estar aguentando. Mas eu jamais verbalizaria sabendo que isso é meu sonho — e o maior medo que todo mundo tem é sair. Eu entendo, mas a dinâmica pede que a gente pontue, assim como você pontuou coisas que eu não concordo e respeito."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.